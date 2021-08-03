Эльдор Шомуродов
Серия А
РПЛ
Дженоа
Рома
Шомуродов перешел из «Дженоа» в «Рому». Меньше года назад он играл в России
13 часов назад
«Рома» объявила о трансфере Эльдора Шомуродова из «Дженоа». Контракт подписан до 2026 года, сумма трансфера составила 17,5 миллиона евро.
- Шомуродову 26 лет. Он начинал карьеру в Узбекистане, откуда в 2017 году перешел в «Ростов».
- Он провел в России три года и в октябре 2020-го перешел в «Дженоа». А спустя десять месяцев подписал контракт с «Ромой».
- В прошлом сезоне он провел за «Дженоа» 32 матча и забил восемь голов. На международном уровне играет за Узбекистан.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые