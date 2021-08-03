Эльдор Шомуродов
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#Эльдор Шомуродов #РПЛ #Серия А #Рома #Дженоа

Шомуродов перешел из «Дженоа» в «Рому». Меньше года назад он играл в России

13 часов назад

сайт «Ромы»

«Рома» объявила о трансфере Эльдора Шомуродова из «Дженоа». Контракт подписан до 2026 года, сумма трансфера составила 17,5 миллиона евро.

  • Шомуродову 26 лет. Он начинал карьеру в Узбекистане, откуда в 2017 году перешел в «Ростов».
  • Он провел в России три года и в октябре 2020-го перешел в «Дженоа». А спустя десять месяцев подписал контракт с «Ромой».
  • В прошлом сезоне он провел за «Дженоа» 32 матча и забил восемь голов. На международном уровне играет за Узбекистан.
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Источник:
сайт «Ромы»
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