Гжегож Крыховяк
РПЛ
Краснодар
Локомотив
Крыховяк перешел в «Краснодар»
01 августа, 15:16
24 июля 2018 года «Локомотив» арендовал Гжегожа Крыховяка у «ПСЖ». Спустя сезон «Локо» приобрел его на постоянной основе за 12 млн евро. Статистика Крыховяка в «Локо»:
- 109 матчей.
- 23 гола.
- 15 ассистов.
- Победа в двух Кубках России (2018/19, 2020/21).
- Победа в одном Суперкубке.
В последнее время ходило много слухов вокруг ухода Крыховяка в «Краснодар». Сейчас и «Локомотив», и «Краснодар» подтвердили эту сделку. Сумма сделки и длительность контракта не указаны.
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