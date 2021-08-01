Гжегож Крыховяк
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#Гжегож Крыховяк #РПЛ #Локомотив #Краснодар

Крыховяк перешел в «Краснодар»

01 августа, 15:16

24 июля 2018 года «Локомотив» арендовал Гжегожа Крыховяка у «ПСЖ». Спустя сезон «Локо» приобрел его на постоянной основе за 12 млн евро. Статистика Крыховяка в «Локо»:

В последнее время ходило много слухов вокруг ухода Крыховяка в «Краснодар». Сейчас и «Локомотив», и «Краснодар» подтвердили эту сделку. Сумма сделки и длительность контракта не указаны.

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Источник:
«Локомотив»
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