Крыховяк перешел в «Краснодар»

24 июля 2018 года «Локомотив» арендовал Гжегожа Крыховяка у «ПСЖ». Спустя сезон «Локо» приобрел его на постоянной основе за 12 млн евро. Статистика Крыховяка в «Локо»:

109 матчей.

23 гола.

15 ассистов.

Победа в двух Кубках России (2018/19, 2020/21).

Победа в одном Суперкубке.

В последнее время ходило много слухов вокруг ухода Крыховяка в «Краснодар». Сейчас и «Локомотив», и «Краснодар» подтвердили эту сделку. Сумма сделки и длительность контракта не указаны.