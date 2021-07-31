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ЧМ-2022
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РФС из-за коронавируса перенес матчи сборной России против Хорватии и Мальты в Москву
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Оба домашних сентябрьских матча отбора на ЧМ-2022 пройдут в Москве. Здесь же сыграет молодежная сборная России.
Матч с Мальтой перенесен из Волгограда. Игра с Хорватией планировалась в «Лужниках», но рассматривалось ее проведение в Ростове-на-Дону, Сочи или Казани.
В сентябре сборная России проведет три отборочных матча:
- 1 сентября. 🇭🇷 Хорватия
- 4 сентября (в гостях). 🇨🇾 Кипр
- 7 сентября. 🇲🇹 Мальта
В отборочной группе к ЧМ-2022 Россия занимает второе место, набрав за три матча шесть очков.
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