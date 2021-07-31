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#Россия #Хорватия #Мальта #ЧМ-2022
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РФС из-за коронавируса перенес матчи сборной России против Хорватии и Мальты в Москву

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Оба домашних сентябрьских матча отбора на ЧМ-2022 пройдут в Москве. Здесь же сыграет молодежная сборная России.

Матч с Мальтой перенесен из Волгограда. Игра с Хорватией планировалась в «Лужниках», но рассматривалось ее проведение в Ростове-на-Дону, Сочи или Казани.

В сентябре сборная России проведет три отборочных матча:

  • 1 сентября. 🇭🇷 Хорватия
  • 4 сентября (в гостях). 🇨🇾 Кипр
  • 7 сентября. 🇲🇹 Мальта

В отборочной группе к ЧМ-2022 Россия занимает второе место, набрав за три матча шесть очков.

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Источник:
РФС
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