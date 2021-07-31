РФС из-за коронавируса перенес матчи сборной России против Хорватии и Мальты в Москву

Оба домашних сентябрьских матча отбора на ЧМ-2022 пройдут в Москве. Здесь же сыграет молодежная сборная России.

Матч с Мальтой перенесен из Волгограда. Игра с Хорватией планировалась в «Лужниках», но рассматривалось ее проведение в Ростове-на-Дону, Сочи или Казани.

В сентябре сборная России проведет три отборочных матча:

1 сентября. 🇭🇷 Хорватия

4 сентября (в гостях). 🇨🇾 Кипр

7 сентября. 🇲🇹 Мальта

В отборочной группе к ЧМ-2022 Россия занимает второе место, набрав за три матча шесть очков.