Олимпиада-2020: расписание и календарь восьмого дня соревнований – 31 июля 2021 года
Олимпиада-2020 в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. 31 июля – восьмой день соревнований. Во время него разыграют 21 комплект наград.
Время московское:
Триатлон
- 01:30. Смешанная эстафета
🇷🇺: Анастасия Горбунова, Александра Разаренова, Дмитрий Полянский, Игорь Полянский.
Плавание
- 04:30. 100 м баттерфляй, мужчины
🇷🇺: Андрей Минаков
- 04:37. 200 м на спине, женщины
- 04:46. 800 м вольный стиль, женщины
🇷🇺: Анастасия Кирпичникова
- 05:43. Комбинированная эстафета 4х100 м.
🇷🇺 Россия выступит в финале.
Стрельба из лука
- 08:45. Мужчины. Индивидуальное первенство.
Парусный спорт
- 08:33. Женщины. RS-X.
- 09:33. Мужчины. RS-X.
Стрельба
- 08:05. Трап. Микст.
🇷🇺: Дарья Семьянова и Алексей Алипов, Екатерина Субботина и Максим Кабацкий.
- 10:00. Винтовка с трех позиций, 50 м, женщины.
🇷🇺: Юлия Зыкова, Юлия Каримова.
Прыжки на батуте
- 08:50. Мужчины.
🇷🇺: Дмитрий Юшаков, Андрей Юдин.
Теннис
- 09:00. Мужчины. Одиночный разряд, матч за бронзу.
- После 09:00. Женщины. Одиночный разряд, матч за бронзу.
- После 09:00. Женщины. Одиночный разряд, финал.
- 09:00. Женщины. Парный разряд, матч за бронзу.
- После 09:00. Микст. Матч за бронзу.
🇷🇺: Елена Веснина и Вероника Кудерметова сыграют в матче за третье место
Тяжелая атлетика.
- 09:50. До 81 кг. Мужчины
- 13:50. До 96 кг. Мужчины
Дзюдо
- 11:00. Командный микст
🇷🇺 Россия начнет выступление в четвертьфинале.
Регби-7
- 12:00. Женщины
Бокс
- 07:39. 13:24. До 57 кг, женщины. Полуфиналы (проигравшие получат бронзу)
Фехтование
- 13:30. Сабли. Женщины, командные соревнования
🇷🇺 Женская сборная России выступит в четвертьфинале.
Легкая атлетика
- 14:15. Метание диска. Мужчины
- 15:35. Эстафета 4х400. Микст
- 15:50. 100 м. Женщины
Бадминтон
- 14:30. Парный разряд. Мужчины, пары