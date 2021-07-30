Олимпиада-2020
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Олимпиада-2020: расписание и календарь восьмого дня соревнований – 31 июля 2021 года

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Олимпиада-2020 в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. 31 июля – восьмой день соревнований. Во время него разыграют 21 комплект наград.

Время московское:

Триатлон

  • 01:30. Смешанная эстафета

🇷🇺: Анастасия Горбунова, Александра Разаренова, Дмитрий Полянский, Игорь Полянский.

Плавание

  • 04:30. 100 м баттерфляй, мужчины

🇷🇺: Андрей Минаков

  • 04:37. 200 м на спине, женщины
  • 04:46. 800 м вольный стиль, женщины

🇷🇺: Анастасия Кирпичникова

  • 05:43. Комбинированная эстафета 4х100 м.

🇷🇺 Россия выступит в финале.

Стрельба из лука

  • 08:45. Мужчины. Индивидуальное первенство.

Парусный спорт

  • 08:33. Женщины. RS-X.
  • 09:33. Мужчины. RS-X.

Стрельба

  • 08:05. Трап. Микст.

🇷🇺: Дарья Семьянова и Алексей Алипов, Екатерина Субботина и Максим Кабацкий.

  • 10:00. Винтовка с трех позиций, 50 м, женщины.

🇷🇺: Юлия Зыкова,  Юлия Каримова.

Прыжки на батуте

  • 08:50. Мужчины.

🇷🇺: Дмитрий Юшаков, Андрей Юдин.

Теннис

  • 09:00. Мужчины. Одиночный разряд, матч за бронзу.
  • После 09:00. Женщины. Одиночный разряд, матч за бронзу.
  • После 09:00. Женщины. Одиночный разряд, финал.
  • 09:00. Женщины. Парный разряд, матч за бронзу.
  • После 09:00. Микст. Матч за бронзу.

🇷🇺: Елена Веснина и Вероника Кудерметова сыграют в матче за третье место

Тяжелая атлетика.

  • 09:50. До 81 кг. Мужчины
  • 13:50. До 96 кг. Мужчины

Дзюдо

  • 11:00. Командный микст

🇷🇺 Россия начнет выступление в четвертьфинале.

Регби-7

  • 12:00. Женщины

Бокс

  • 07:39. 13:24. До 57 кг, женщины. Полуфиналы (проигравшие получат бронзу)

Фехтование

  • 13:30. Сабли. Женщины, командные соревнования

🇷🇺 Женская сборная России выступит в четвертьфинале.

Легкая атлетика

  • 14:15. Метание диска. Мужчины
  • 15:35. Эстафета 4х400. Микст
  • 15:50. 100 м. Женщины

Бадминтон

  • 14:30. Парный разряд. Мужчины, пары
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
сайт Олимпиады в Токио
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