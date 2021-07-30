Олимпиада-2020: расписание и календарь восьмого дня соревнований – 31 июля 2021 года

Олимпиада-2020 в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. 31 июля – восьмой день соревнований. Во время него разыграют 21 комплект наград.

Время московское:

Триатлон

01:30. Смешанная эстафета

🇷🇺: Анастасия Горбунова, Александра Разаренова, Дмитрий Полянский, Игорь Полянский.

Плавание

04:30. 100 м баттерфляй, мужчины

🇷🇺: Андрей Минаков

04:37. 200 м на спине, женщины

04:46. 800 м вольный стиль, женщины

🇷🇺: Анастасия Кирпичникова

05:43. Комбинированная эстафета 4х100 м.

🇷🇺 Россия выступит в финале.

Стрельба из лука

08:45. Мужчины. Индивидуальное первенство.

Парусный спорт

08:33. Женщины. RS-X.

09:33. Мужчины. RS-X.

Стрельба

08:05. Трап. Микст.

🇷🇺: Дарья Семьянова и Алексей Алипов, Екатерина Субботина и Максим Кабацкий.

10:00. Винтовка с трех позиций, 50 м, женщины.

🇷🇺: Юлия Зыкова, Юлия Каримова.

Прыжки на батуте

08:50. Мужчины.

🇷🇺: Дмитрий Юшаков, Андрей Юдин.

Теннис

09:00. Мужчины. Одиночный разряд, матч за бронзу.

После 09:00. Женщины. Одиночный разряд, матч за бронзу.

После 09:00. Женщины. Одиночный разряд, финал.

09:00. Женщины. Парный разряд, матч за бронзу.

После 09:00. Микст. Матч за бронзу.

🇷🇺: Елена Веснина и Вероника Кудерметова сыграют в матче за третье место

Тяжелая атлетика.

09:50. До 81 кг. Мужчины

13:50. До 96 кг. Мужчины

Дзюдо

11:00. Командный микст

🇷🇺 Россия начнет выступление в четвертьфинале.

Регби-7

12:00. Женщины

Бокс

07:39. 13:24. До 57 кг, женщины. Полуфиналы (проигравшие получат бронзу)

Фехтование

13:30. Сабли. Женщины, командные соревнования

🇷🇺 Женская сборная России выступит в четвертьфинале.

Легкая атлетика

14:15. Метание диска. Мужчины

15:35. Эстафета 4х400. Микст

15:50. 100 м. Женщины

Бадминтон