Олимпиада-2020
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Олимпиада-2020: расписание и календарь седьмого дня соревнований – 30 июля 2021 года

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Олимпиада-2020 в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. 30 июля – седьмой день соревнований. В нем будет разыгран 21 комплект наград.

Расписание финалов (московское время):

Стрельба из лука

  • 10:45. Личные соревнования, женщины

🇷🇺: Ксения Перова, Елена Осипова.

Легкая атлетика

  • 14:30. 10 000 м, мужчины

Бадминтон

  • 09:30. Смешанные пары

Гребной слалом

  • 10:00. Каноэ, мужчины

BMX-рейсинг

  • 05:40. Мужчины
  • 05:50. Женщины

🇷🇺: Наталья Афремова

Фехтование

  • 13:30. Командные соревнования, шпага, мужчины

Сборная России выступит в четвертьфинале.

Дзюдо

  • 11:00. До 78 кг, женщины
  • 11:00. До 100 кг, мужчины

Академическая гребля

  • 03:33. Одиночки, женщины

🇷🇺: Анна Пракатень.

  • 03:45. Одиночки, мужчины

Александр Вязовкин

  • 04:05. Восьмерки, женщины
  • 04:25. Восьмерки, мужчины

Пулевая стрельба

  • 08:00. Пистолет, 25 м, женщины

🇷🇺: Виталина Бацарашкина, Маргарита Черноусова.

Плавание

  • 04:41. 200 м, брасс, женщины

🇷🇺: Евгения Чикунова.

  • 04:50. 200 м, спина, мужчины

🇷🇺: Евгений Рылов.

  • 04:59. 100 м, вольный стиль, женщины
  • 05:16. 200 м, комплекс, мужчины

Настольный теннис

  • 15.00. Мужчины

Теннис

  • 09:00. Пары, мужчины

Прыжки на батуте

  • 08:50. Женщины

🇷🇺: Сусана Кочесок, Яна Лебедева.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
сайт Олимпиады
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