Олимпиада-2020: расписание и календарь седьмого дня соревнований – 30 июля 2021 года

Олимпиада-2020 в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. 30 июля – седьмой день соревнований. В нем будет разыгран 21 комплект наград.

Расписание финалов (московское время):

Стрельба из лука

10:45. Личные соревнования, женщины

🇷🇺: Ксения Перова, Елена Осипова.

Легкая атлетика

14:30. 10 000 м, мужчины

Бадминтон

09:30. Смешанные пары

Гребной слалом

10:00. Каноэ, мужчины

BMX-рейсинг

05:40. Мужчины

05:50. Женщины

🇷🇺: Наталья Афремова

Фехтование

13:30. Командные соревнования, шпага, мужчины

Сборная России выступит в четвертьфинале.

Дзюдо

11:00. До 78 кг, женщины

11:00. До 100 кг, мужчины

Академическая гребля

03:33. Одиночки, женщины

🇷🇺: Анна Пракатень.

03:45. Одиночки, мужчины

Александр Вязовкин

04:05. Восьмерки, женщины

04:25. Восьмерки, мужчины

Пулевая стрельба

08:00. Пистолет, 25 м, женщины

🇷🇺: Виталина Бацарашкина, Маргарита Черноусова.

Плавание

04:41. 200 м, брасс, женщины

🇷🇺: Евгения Чикунова.

04:50. 200 м, спина, мужчины

🇷🇺: Евгений Рылов.

04:59. 100 м, вольный стиль, женщины

05:16. 200 м, комплекс, мужчины

Настольный теннис

15.00. Мужчины

Теннис

09:00. Пары, мужчины

Прыжки на батуте

08:50. Женщины

🇷🇺: Сусана Кочесок, Яна Лебедева.