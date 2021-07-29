Олимпиада-2020
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Олимпиада-2020: расписание и календарь седьмого дня соревнований – 30 июля 2021 года
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Олимпиада-2020 в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. 30 июля – седьмой день соревнований. В нем будет разыгран 21 комплект наград.
Расписание финалов (московское время):
Стрельба из лука
- 10:45. Личные соревнования, женщины
🇷🇺: Ксения Перова, Елена Осипова.
Легкая атлетика
- 14:30. 10 000 м, мужчины
Бадминтон
- 09:30. Смешанные пары
Гребной слалом
- 10:00. Каноэ, мужчины
BMX-рейсинг
- 05:40. Мужчины
- 05:50. Женщины
🇷🇺: Наталья Афремова
Фехтование
- 13:30. Командные соревнования, шпага, мужчины
Сборная России выступит в четвертьфинале.
Дзюдо
- 11:00. До 78 кг, женщины
- 11:00. До 100 кг, мужчины
Академическая гребля
- 03:33. Одиночки, женщины
🇷🇺: Анна Пракатень.
- 03:45. Одиночки, мужчины
Александр Вязовкин
- 04:05. Восьмерки, женщины
- 04:25. Восьмерки, мужчины
Пулевая стрельба
- 08:00. Пистолет, 25 м, женщины
🇷🇺: Виталина Бацарашкина, Маргарита Черноусова.
Плавание
- 04:41. 200 м, брасс, женщины
🇷🇺: Евгения Чикунова.
- 04:50. 200 м, спина, мужчины
🇷🇺: Евгений Рылов.
- 04:59. 100 м, вольный стиль, женщины
- 05:16. 200 м, комплекс, мужчины
Настольный теннис
- 15.00. Мужчины
Теннис
- 09:00. Пары, мужчины
Прыжки на батуте
- 08:50. Женщины
🇷🇺: Сусана Кочесок, Яна Лебедева.
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