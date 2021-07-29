Олимпиада-2020
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#Олимпиада-2020

🥇 Медальный зачет Олимпиады-2020 после шестого дня: Россия – четвертая, лидирует Япония

2 часа назад

В шестой день Олимпиады-2020 разыграно 17 комплектов медалей. Пять из них получили российские спортсмены:

🥉 Климент Колесников (плавание на дистанции 100 м вольным стилем), Нияз Ильясов (дзюдо в категории до 100 кг) и Ангелина Мельникова (личное многоборье).

🥈 Василиса Степанова и Елена Орябинская (академическая гребля в двойках).

🥇 Сборная России в командном фехтовании на рапире.

Лидирует в общем зачете Япония с 25 медалями (15 золотых), Россия идет четвертой (28 медалей, 8 золотых). 30 июля разыграют 21 комплект наград. Полная таблица медального зачета.

медальный зачет

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Источник:
Гол.ру
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