Олимпиада-2020
🥇 Медальный зачет Олимпиады-2020 после шестого дня: Россия – четвертая, лидирует Япония
2 часа назад
В шестой день Олимпиады-2020 разыграно 17 комплектов медалей. Пять из них получили российские спортсмены:
🥉 Климент Колесников (плавание на дистанции 100 м вольным стилем), Нияз Ильясов (дзюдо в категории до 100 кг) и Ангелина Мельникова (личное многоборье).
🥈 Василиса Степанова и Елена Орябинская (академическая гребля в двойках).
🥇 Сборная России в командном фехтовании на рапире.
Лидирует в общем зачете Япония с 25 медалями (15 золотых), Россия идет четвертой (28 медалей, 8 золотых). 30 июля разыграют 21 комплект наград. Полная таблица медального зачета.
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