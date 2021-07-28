🏅 Медальный зачет Олимпиады-2020 после пятого дня: Россия – четвертая, Япония – лидер

В пятый день Олимпиады-2020 было разыграно 23 комплекта наград. Россия не выиграла ни одного золота, но взяла пять медалей:

🥈🥈 Мужская и женская сборные России – баскетбол 3х3.

🥈 Мужская сборная Россия – плавание в мужской эстафете 4х200 вольным стилем.

🥉 Никита Нагорный – спортивная гимнастика в личном многоборье.

🥉 Мадина Таймазова – дзюдо в весе до 70 кг.

Всего Россия завоевала 23 медали (7+10+6) и занимает четвертое место в общем зачете. Тройка лидеров:

1. 🇯🇵 Япония (13+4+5).

2. 🇨🇳 Китай (12+6+9).

3. 🇺🇸 США (11+11+9).

Полную таблицу с медалями можно посмотреть здесь.