Впервые в РПЛ не было ни одной ничьей в первом туре

Завершились матчи первого тура РПЛ-2021/22:

Таким образом, все восемь матчей прошли без единого ничейного результата. Такого никогда не случалось с тех пор, как высший дивизион чемпионата России получил название Премьер-лиги (с 2002 года).

В истории чемпионата России также не было ни одного первого тура без ничьих. Более того, в чемпионатах СССР/России лишь однажды первый тур прошел без ничейных результатов. Это произошло в 1936 году.