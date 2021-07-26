РПЛ
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Впервые в РПЛ не было ни одной ничьей в первом туре
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Завершились матчи первого тура РПЛ-2021/22:
- «Ростов» – «Динамо» 0:2.
- «Химки» – «Зенит» 1:3.
- «Локомотив» – «Арсенал» 3:1.
- «Рубин» – «Спартак» 1:0.
- «Урал» – «Краснодар» 0:3.
- «Крылья Советов» – «Ахмат» 1:2.
- ЦСКА – «Уфа» 1:0.
- «Нижний Новгород» – «Сочи» 1:0.
Таким образом, все восемь матчей прошли без единого ничейного результата. Такого никогда не случалось с тех пор, как высший дивизион чемпионата России получил название Премьер-лиги (с 2002 года).
В истории чемпионата России также не было ни одного первого тура без ничьих. Более того, в чемпионатах СССР/России лишь однажды первый тур прошел без ничейных результатов. Это произошло в 1936 году.
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