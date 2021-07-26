«Нижний Новгород» победил «Сочи» в дебютном матче РПЛ, гол первым касанием забил вышедший на замену игрок

Новичок РПЛ «Нижний Новгород» обыграл в первом туре сезона-2021/22 «Сочи». Матч проходил в Нижнем Новгороде без зрителей.

Единственный гол забил полузащитник Игорь Горбунов на 68-й минуте с передачи Сулейманова. Отличился сразу же после выхода на замену.