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«Нижний Новгород» победил «Сочи» в дебютном матче РПЛ, гол первым касанием забил вышедший на замену игрок
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Новичок РПЛ «Нижний Новгород» обыграл в первом туре сезона-2021/22 «Сочи». Матч проходил в Нижнем Новгороде без зрителей.
Единственный гол забил полузащитник Игорь Горбунов на 68-й минуте с передачи Сулейманова. Отличился сразу же после выхода на замену.
Во втором туре «Нижний Новгород» сыграет в гостях с «Уралом». «Сочи» начал сезон раньше – выиграл в Лиге конференций у азербайджанского клуба «Кешля» в середине недели.
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