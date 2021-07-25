РПЛ
Антон Заболотный
Алексей Березуцкий
ЦСКА
Уфа
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#РПЛ #ЦСКА #Уфа #Антон Заболотный #Алексей Березуцкий

ЦСКА победил «Уфу» в дебютном матче Березуцкого. Заболотный забил первый гол

час назад

Матч 1-го тура РПЛ на «ВЭБ Арене» посетил бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов. События игры:

Матч завершен
ЦСКА
Москва
Заболотный 61
1:0
Матч завершен
Уфа
Уфа
  • Это первый официальный матч для Алексея Березуцкого на посту главного тренера.
  • Антон Заболотный забил первый гол за ЦСКА после возвращения. Он принадлежал клубу с 2008 по 2012 год, а потом перешел в «Уфу».
  • В стартовом составе ЦСКА выпустил 10 российских игроков. Единственный легионер – Эмиль Бохинен. Во втором тайме его заменил Алан Дзагоев = состав стал полностью 🇷🇺.
  • Для защитника Марио Фернандеса этот матч стал 300-м за ЦСКА. Он выступает в России с 2012 года.
  • За «Уфу» дебютировал Эгаш Касинтура – это игрок, который пришел из мини-футбола:

«Уфа» подписала контракт с ангольцем, который играл в мини-футбол в Сыктывкаре

Во втором туре РПЛ ЦСКА сыграет с «Локомотивом», «Уфа» встретится с «Динамо».

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Источник:
Гол.ру
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