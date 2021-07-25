ЦСКА победил «Уфу» в дебютном матче Березуцкого. Заболотный забил первый гол

Это первый официальный матч для Алексея Березуцкого на посту главного тренера.

Антон Заболотный забил первый гол за ЦСКА после возвращения. Он принадлежал клубу с 2008 по 2012 год, а потом перешел в «Уфу».

В стартовом составе ЦСКА выпустил 10 российских игроков. Единственный легионер – Эмиль Бохинен. Во втором тайме его заменил Алан Дзагоев = состав стал полностью 🇷🇺.

Для защитника Марио Фернандеса этот матч стал 300-м за ЦСКА. Он выступает в России с 2012 года.

За «Уфу» дебютировал Эгаш Касинтура – это игрок, который пришел из мини-футбола:

«Уфа» подписала контракт с ангольцем, который играл в мини-футбол в Сыктывкаре

Во втором туре РПЛ ЦСКА сыграет с «Локомотивом», «Уфа» встретится с «Динамо».