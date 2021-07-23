Уфа
РПЛ
«Уфа» подписала контракт с ангольцем, который играл в мини-футбол в Сыктывкаре
час назад
Эгаш Касинтура подписал с «Уфой» трехлетний контракт.
- Ему 23 года. Он родился в Намибии, где занимался футболом и мини-футболом.
- После этого он играл в студенческой команде в Краснодаре. Профессиональная карьера началась в мини-футболе: с 2019 года он играл за «Новую генерацию» из Сыктывкара.
- В сезоне-2020/2021 он провел в Суперлиге 30 матчей и забил 14 голов.
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