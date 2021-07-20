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Россия сыграет в Казани и Петербурге против Словакии и Кипра во время отбора на ЧМ-2022
час назад
Россия объявила места проведения двух домашних матчей квалификации на чемпионат мира в Катаре.
- 8 октября. Россия – Словакия. «Ак Барс Арена», Казань. Начало: 21:45 по Москве.
- 11 ноября. Россия – Кипр. «Газпром Арена», Петербург. Начало: 20:00 по Москве.
Осенью Россия возобновит квалификацию на чемпионат мира 2022 года. Три матча пройдут в сентябре, два в октябре и два последних в ноябре. По их итогам решится, кто из группы выйдет на ЧМ.
После трех игр Россия занимает второе место в группе:
- Хорватия – 6
- Россия – 6
- Словакия – 5
- Кипр – 4
- Словения – 3
- Мальта – 1
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