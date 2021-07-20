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#Россия #ЧМ-2022 #Словакия #Кипр

Россия сыграет в Казани и Петербурге против Словакии и Кипра во время отбора на ЧМ-2022

час назад

Россия объявила места проведения двух домашних матчей квалификации на чемпионат мира в Катаре.

  • 8 октября. Россия – Словакия. «Ак Барс Арена», Казань. Начало: 21:45 по Москве.
  • 11 ноября. Россия – Кипр. «Газпром Арена», Петербург. Начало: 20:00 по Москве.

Осенью Россия возобновит квалификацию на чемпионат мира 2022 года. Три матча пройдут в сентябре, два в октябре и два последних в ноябре. По их итогам решится, кто из группы выйдет на ЧМ.

После трех игр Россия занимает второе место в группе:

  1. Хорватия – 6
  2. Россия – 6
  3. Словакия – 5
  4. Кипр – 4
  5. Словения – 3
  6. Мальта – 1
Источник:
телеграм-канал сборной России
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