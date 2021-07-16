Нижний Новгород
РПЛ
«Нижний Новгород» не выплатил игрокам премиальные за прошлый сезон. Но дедлайн по выплатам еще не просрочен
6 часов назад
«Нижний Новгород» начнет сезон в РПЛ без просроченных долгов, несмотря на невыплаты премиальных игрокам. Причина в еще не наступившем дедлайне по выплатам, рассказал гендиректор Общероссийского профессионального союза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов.
- Впервые о долгах «Нижнего Новгорода» рассказал «Чемпионат» 14 июля. По его информации, клуб должен игрокам 120 миллионов рублей за прошлый сезон.
- Несмотря на это, клуб прошел лицензирование РФС. Союз объяснил, что у системы лицензирования есть календарный план. По нему у «Нижнего Новгорода» не было долгов на момент выдачи лицензии 31 декабря 2020 года.
Зотов теперь разъяснил ситуацию с премиальными. Он сказал, что сроки выплат наступят к сентябрю, поэтому пока они не стали долгами.
- История с невыплатами стала обсуждаться на фоне сообщений о поиске генспонсора клубом. Он дебютирует в Премьер-лиге в июле, но по-прежнему ищет финансирование.
- В «Нижнем Новгороде» заверили, что работают штатно и деньги «на первое время» есть.
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