Селихов вылетел на 3 месяца. С 2019 года он из-за травм сыграл один матч за «Спартак»

3 мая Александр Селихов впервые за 25 месяцев вышел в основе «Спартака». Об этом вы можете прочитать здесь.

Селихов сыграл за «Спартак» впервые за 25 месяцев, пропустил от своего и расплакался после матча

Сейчас Селихов играл с «Рубином» в матче Кубке Париматч Премьер. И в этой встрече Селихов получил травму. После матча «Спартак» описал характер повреждения:

«У нашего кипера диагностирован сложный перелом пальца руки, который потребует оперативного лечения и последующей реабилитации. На восстановление уйдет около трех месяцев. Желаем Саше скорейшего возвращения».