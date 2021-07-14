Российские пловцы Кудашев и Андрусенко отстранены за нарушение антидопинговых правил, хотя ранее отобрались на Олимпиаду

Александр Кудашев и Вероника Андрусенко отстранены от соревнований на основе базы данных (LIMS) Московской антидопинговой лаборатории.

Об этом сообщила Международная федерация плавания (FINA).

Предполагалось, что на Олимпиаде-2020 Кудашев выступит на дистанции 200 м баттерфляем, а Андрусенко – в эстафете 4х200 м вольным стилем.

На это отреагировал президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников: «Мы будем бороться за права наших спортсменов, чтобы они смогли выступить на Олимпиаде».