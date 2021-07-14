Малком
Олимпиада-2020
Зенит
Бразилия
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#Малком #Олимпиада-2020 #Зенит #Бразилия

Малком поедет на Олимпиаду после матча за Суперкубок России. Бразилия исключила его из заявки, но теперь вернула

вчера, 17:50

«Зенит» и сборная Бразилии договорились об участии Малкома в Олимпиаде. 

  • Игрок попал в расширенный состав Бразилии в мае и готовился с ней к Олимпиаде.
  • Но когда «Зенит» вышел из отпуска, Малком поехал на сборы с клубом. И не вошел в финальную заявку Бразилии на Олимпиаду.
  • «Зенит» 3 июля объяснил, что соглашался отпустить Малкома на Олимпиаду, но только после предсезонки с клубом. 

Теперь Бразилия заявила, что игрок все-таки поедет на Олимпиаду. Он повторно вызван в команду и заменит травмированного Дугласа Агусто. Малком присоединится к сборной после матча за Суперкубок России, который пройдет 17 июля.

Матчи Олимпиады пройдут с 22 июля по 7 августа. Малком пропустит старт чемпионата России, который начнется 23 июля.
 

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Источник:
сайт сборной Бразилии
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