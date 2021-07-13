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#Евро-2020 #Англия #Италия #Бельгия #Испания #Дания

УЕФА включил Педри, Лукаку и Стерлинга в символическую сборную Евро-2020. Всего в ней представители пяти сборных

вчера, 12:56

В символической сборной пять игроков из Италии, три из Англии, по одному из Бельгии, Дании и Испании.

Вратарь: Доннарумма (Италия).

Защитники: Уокер (Англия), Бонуччи (Италия), Магуайр (Англия), Спинаццола (Италия).

Полузащитники: Хейбьерг (Дания), Жоржиньо (Италия), Педри (Испания).

Нападающие: Кьеза (Италия), Лукаку (Бельгия), Стерлинг (Англия).

  • Бельгия из представленных в символической сборной команд выступила хуже всех – она вылетела в 1/4 финала от Италии.
  • Дания и Испания вылетели в полуфинале. Англия проиграла Италии в финале.
  • Доннарумма помимо попадания в сборную получил приз лучшему игроку турнира. 18-летний Педри - приз лучшему молодому игроку. Бонуччи стал лучшим игроком финала.
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Источник:
твиттер Евро-2020
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