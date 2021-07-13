УЕФА включил Педри, Лукаку и Стерлинга в символическую сборную Евро-2020. Всего в ней представители пяти сборных

В символической сборной пять игроков из Италии, три из Англии, по одному из Бельгии, Дании и Испании.

Вратарь: Доннарумма (Италия).

Защитники: Уокер (Англия), Бонуччи (Италия), Магуайр (Англия), Спинаццола (Италия).

Полузащитники: Хейбьерг (Дания), Жоржиньо (Италия), Педри (Испания).

Нападающие: Кьеза (Италия), Лукаку (Бельгия), Стерлинг (Англия).