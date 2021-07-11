Англия забила Италии в финале Евро-2020 после единственного удара за тайм

Англия и Италия – соперники по финалу Евро-2020. На второй минуте защитник Люк Шоу забил самый быстрый гол в истории финалов чемпионатов Европы (1:57).

За весь первый тайм Англия нанесла по воротам соперника один удар = единственный в створ и голевой. Италия пробила пять раз, но попал в створ только раз.