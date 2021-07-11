Евро-2020
Италия
Англия
Поделиться:
Комментарии:
0
#Евро-2020 #Англия #Италия

Англия забила Италии в финале Евро-2020 после единственного удара за тайм

11 июля, 22:56

Англия и Италия – соперники по финалу Евро-2020. На второй минуте защитник Люк Шоу забил самый быстрый гол в истории финалов чемпионатов Европы (1:57).

За весь первый тайм Англия нанесла по воротам соперника один удар = единственный в створ и голевой. Италия пробила пять раз, но попал в створ только раз.

  • Англия выиграла группу с двумя забитыми мячами. Это первый случай в истории чемпионатов Европы.
  • Единственный гол на Евро-2020 Англия пропустила в полуфинале против Дании.
  • Англия никогда не побеждала на чемпионатах Европы. Это ее первый финал в истории.
Матч завершен
Италия
Бонуччи 67
1:1
(по пен. 3 : 2)
Матч завершен
Англия
Шоу 2
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол.ру
Еще по теме
Почему сборная Англии играет так скучно. И почему она права
Тайный лидер Англии. Он ни разу не сыграл на Евро, но управляет командой в раздевалке и считается одним из капитанов
Как Англия превратила Евро в домашний турнир. Помогли закрытие страны для иностранцев и удача с исключением Брюсселя
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Евро-2020
#Англия
#Италия