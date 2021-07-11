Евро-2020
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Англия
Англия забила Италии в финале Евро-2020 после единственного удара за тайм
11 июля, 22:56
Англия и Италия – соперники по финалу Евро-2020. На второй минуте защитник Люк Шоу забил самый быстрый гол в истории финалов чемпионатов Европы (1:57).
За весь первый тайм Англия нанесла по воротам соперника один удар = единственный в створ и голевой. Италия пробила пять раз, но попал в створ только раз.
- Англия выиграла группу с двумя забитыми мячами. Это первый случай в истории чемпионатов Европы.
- Единственный гол на Евро-2020 Англия пропустила в полуфинале против Дании.
- Англия никогда не побеждала на чемпионатах Европы. Это ее первый финал в истории.
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