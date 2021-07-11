Шоу забил в финале Евро-2020 против Италии на второй минуте. Это его первый гол за Англию

Англия забила Италии в финале Евро-2020 на второй минуте. Автор гола – защитник Люк Шоу. Ему ассистировал Киран Триппьер.

Это его первый гол за сборную Англии. За нее Шоу выступает с 2014 года.

На Евро-2020 он провел шесть матчей и отдал три результативные передачи (две – против Украины, одну – против Германии).

В этом сезоне Шоу забил один гол в 32-х матчах за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ.