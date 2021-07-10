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#Кубок Америки #Колумбия #Перу

Колумбия заняла третье место на Кубке Америки. Перу – четвертое

10 июля, 09:59

В ночь на 10 июля на Кубке Америки состоялся матч за третье место, в котором бодались сборные Колумбии и Перу. Колумбийцы победили со счетом 3:2. Главное из этой встречи:

Матч завершен
Колумбия
3:2
Матч завершен
Перу
  • Победный гол был забит на 94-й минуте.
  • Колумбия впервые с 2016 года забралась в топ-3 Кубка Америки. Тогда она тоже заняла 3 место.
  • Сборная Перу в шестой раз в истории по итогам Кубка Америки финишировала на четвертой строчке.
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Источник:
Гол
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