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Колумбия заняла третье место на Кубке Америки. Перу – четвертое
10 июля, 09:59
В ночь на 10 июля на Кубке Америки состоялся матч за третье место, в котором бодались сборные Колумбии и Перу. Колумбийцы победили со счетом 3:2. Главное из этой встречи:
- Победный гол был забит на 94-й минуте.
- Колумбия впервые с 2016 года забралась в топ-3 Кубка Америки. Тогда она тоже заняла 3 место.
- Сборная Перу в шестой раз в истории по итогам Кубка Америки финишировала на четвертой строчке.
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