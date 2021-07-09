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Фернандес допустил завершение карьеры в сборной России после вылета с Евро
3 часа назад
Марио Фернандес дал интервью Sport24, где рассказал о планах по игровой карьере:
- Фернандес завершит ее в ближайшие два-три года. «Доиграю до 33 лет, а потом вообще закончу с футболом».
- Завершение карьеры он обсуждал с руководством ЦСКА перед продлением контракта до 2024 года.
- Среди причин он назвал высокие требования к физподготовке. «Не хочу волочить ноги по полю, чтобы от этого страдала команда. Когда увижу, что не выдаю стопроцентного результата, сразу закончу».
- Он допустил, что больше не сыграет за сборную России. «Да, такая вероятность есть».
- Подробностей он не привел. Сказал только, что сначала обсудит это с ЦСКА и РФС.
Фернандесу 30 лет. Он родился в Бразилии, но с 2012 года играет в России за ЦСКА. В 2016-м получил российское гражданство, в 2017-м дебютировал в сборной.
Играл на ЧМ-2018 и на Евро-2020. Всего у него 32 матча за сборную и пять забитых голов.
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