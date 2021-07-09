Фернандес допустил завершение карьеры в сборной России после вылета с Евро

Марио Фернандес дал интервью Sport24, где рассказал о планах по игровой карьере:

Фернандес завершит ее в ближайшие два-три года. «Доиграю до 33 лет, а потом вообще закончу с футболом».

Завершение карьеры он обсуждал с руководством ЦСКА перед продлением контракта до 2024 года.

Среди причин он назвал высокие требования к физподготовке. «Не хочу волочить ноги по полю, чтобы от этого страдала команда. Когда увижу, что не выдаю стопроцентного результата, сразу закончу».

Он допустил, что больше не сыграет за сборную России. «Да, такая вероятность есть».

Подробностей он не привел. Сказал только, что сначала обсудит это с ЦСКА и РФС.

Фернандесу 30 лет. Он родился в Бразилии, но с 2012 года играет в России за ЦСКА. В 2016-м получил российское гражданство, в 2017-м дебютировал в сборной.

Играл на ЧМ-2018 и на Евро-2020. Всего у него 32 матча за сборную и пять забитых голов.