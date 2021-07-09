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#Марио Фернандес #Россия #РПЛ #ЦСКА

Фернандес допустил завершение карьеры в сборной России после вылета с Евро

3 часа назад

Марио Фернандес

телеграм-канал сборной России

Марио Фернандес дал интервью Sport24, где рассказал о планах по игровой карьере:

  • Фернандес завершит ее в ближайшие два-три года. «Доиграю до 33 лет, а потом вообще закончу с футболом».
  • Завершение карьеры он обсуждал с руководством ЦСКА перед продлением контракта до 2024 года.
  • Среди причин он назвал высокие требования к физподготовке. «Не хочу волочить ноги по полю, чтобы от этого страдала команда. Когда увижу, что не выдаю стопроцентного результата, сразу закончу».
  • Он допустил, что больше не сыграет за сборную России. «Да, такая вероятность есть».
  • Подробностей он не привел. Сказал только, что сначала обсудит это с ЦСКА и РФС.

Фернандесу 30 лет. Он родился в Бразилии, но с 2012 года играет в России за ЦСКА. В 2016-м получил российское гражданство, в 2017-м дебютировал в сборной.

Играл на ЧМ-2018 и на Евро-2020. Всего у него 32 матча за сборную и пять забитых голов.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
сайт Sport24
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