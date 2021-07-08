Глушаков продлил контракт с «Химками» до 2024 года

Прошлый сезон стал для Дениса Глушакова первым в составе «Химок». Он провел 15 матчей в РПЛ, забил 3 гола и отдал 1 ассист. Сейчас Глушаков продлил контракт с «Химками».

Новое соглашение будет действовать еще три года. По итогам подписания контракта 34-летний Глушаков сказал:

«Я уже отыграл в «Химках» один сезон, и нам не составило никакого труда договориться. Не было никаких разногласий с руководством клуба, министром спорта. Все было в рабочем режиме.

Долгое время не объявляли – был отпуск, во время которого очень хотелось отдохнуть и разгрузить голову. Не хотелось думать о контрактных делах.

Соглашение подписали после начала сборов, я доволен, но сейчас нужно меньше слов – больше двигаться: мне и команде. В том сезоне показали хороший результат, хочется продолжать так же. Будут новые цели, новые задачи, которые надо осуществлять и радовать наших болельщиков.

Надеюсь, скоро закончится пандемия, и мы увидим зрителей на трибунах. Нам болельщиков не хватает. Надеюсь, будем их радовать».