Англия
Евро-2020
Дания
Поделиться:
Комментарии:
0
#Англия #Евро-2020 #Дания

Англия впервые в истории вышла в финал Евро

08 июля, 00:36

Англия в дополнительное время победила Данию в матче 1/2 финала Евро-2020 и вышла в финал, где сыграет с Италией.

  • Это первый выход Англии в финал чемпионата Европы. Это 13-я сборная, которая пробилась в финал Евро.
  • Англия во второй раз в истории вышла в финал крупного турнира. В 1966 году англичане стали чемпионами мира.
  • Англия дважды выигрывала бронзу на Евро. Это было в 1968 и 1996 годах.

Финал Евро-2020 между Италией и Англией пройдет 11 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало – в 22:00 по московскому времени.

Матч завершен
Англия
Кьер 39
Кейн 104
2:1
Матч завершен
Дания
Дамсгор 30
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол.ру
Еще по теме
Почему сборная Англии играет так скучно. И почему она права
Как Англия превратила Евро в домашний турнир. Помогли закрытие страны для иностранцев и удача с исключением Брюсселя
Уникальное достижение Англии − выйти в полуфинал вообще без пропущенных голов. В истории Евро такого не было НИ-КОГ-ДА
Тренера Англии высмеивал буддистский монах и спасали конфеты
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Англия
#Евро-2020
#Дания