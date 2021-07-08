Англия впервые в истории вышла в финал Евро

Англия в дополнительное время победила Данию в матче 1/2 финала Евро-2020 и вышла в финал, где сыграет с Италией.

Это первый выход Англии в финал чемпионата Европы. Это 13-я сборная, которая пробилась в финал Евро.

Англия во второй раз в истории вышла в финал крупного турнира. В 1966 году англичане стали чемпионами мира.

Англия дважды выигрывала бронзу на Евро. Это было в 1968 и 1996 годах.

Финал Евро-2020 между Италией и Англией пройдет 11 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало – в 22:00 по московскому времени.