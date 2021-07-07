«У нас нет места расизму или дискриминации». «Барселона» извинилась после оскорблений азиатов Гризманном и Дембеле

В 2019 году Усман Дембеле и Антуан Гризманн во время тура по Японии оскорбили азиатских работников, которые чинили им телевизор. Видео попало в интернет. Подробнее – здесь.

Официальное заявление клуба:

«Такое отношение никоим образом не совпадает с теми ценностями, которые представляет и защищает «Барселона». Клуб стремится глубже понять вопросы расы, дискриминации и разнообразия. В «Барселоне» нет места расизму или дискриминации.

Игроки уже выразили сожаление и извинились перед японскими болельщиками и партнерами, что очень ценно для клуба. Но «Барселона» оставляет за собой право принимать внутренние меры, которые считает целесообразными».