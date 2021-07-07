Барселона
Примера
Антуан Гризманн
Усман Дембеле
«У нас нет места расизму или дискриминации». «Барселона» извинилась после оскорблений азиатов Гризманном и Дембеле
07 июля, 19:00
В 2019 году Усман Дембеле и Антуан Гризманн во время тура по Японии оскорбили азиатских работников, которые чинили им телевизор. Видео попало в интернет. Подробнее – здесь.
Официальное заявление клуба:
«Такое отношение никоим образом не совпадает с теми ценностями, которые представляет и защищает «Барселона». Клуб стремится глубже понять вопросы расы, дискриминации и разнообразия. В «Барселоне» нет места расизму или дискриминации.
Игроки уже выразили сожаление и извинились перед японскими болельщиками и партнерами, что очень ценно для клуба. Но «Барселона» оставляет за собой право принимать внутренние меры, которые считает целесообразными».
- Титульный спонсор «Барселоны» – компания Rakuten из Японии – потребовал объяснений.
- Японская компания Konami расторгла контракт с Гризманном. Он был амбассадором карточной игры Yu-Gi-Oh!
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