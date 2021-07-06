Японский спонсор «Барселоны» Rakuten потребует от клуба объяснений из-за оскорбления азиатов Гризманном и Дембеле

Дембеле подтвердил, что видео снято в 2019 году в Японии, и извинился за высказывания. Гризманн отверг обвинения в расизме и извинился: «Прошу прощения, если оскорбил кого-то из своих японских друзей»

Rakuten, от имени которого выступил Микитани, – титульный спонсор «Барселоны». Название японской фирмы напечатано на футболках команды. Микитани написал, что подобные комментарии неприемлемы и призвал «Барселону» прокомментировать видео.