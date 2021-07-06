Барселона
Антуан Гризманн
Усман Дембеле
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#Барселона #Антуан Гризманн #Усман Дембеле

Японский спонсор «Барселоны» Rakuten потребует от клуба объяснений из-за оскорбления азиатов Гризманном и Дембеле

06 июля, 22:08

Основатель Rakuten Хироси Микитани выступил с заявлением от имени компании, где выразил «формальный протест» «Барселоне». Причиной стал ролик с Усманом Дембеле и Антуаном Гризманном.

  • Видео появилось в сети в начале июля. СМИ предположили, что оно записано летом 2019 года во время тура «Барселоны» по Японии.
  • В ролике Дембеле и Гризманн находятся в номере отеля, где работники чинят телевизор. Дембеле произносит комментарии на французском, обращаясь к Гризманну.
  • Он назвал лица работников «уродливыми», их язык «отсталым» и усомнился в техническом уровне развития страны. Гризманн, слушая комментарии, улыбался.

Резонанс вокруг видео начался 3 июля, когда на него обратили внимание в соцсетях и СМИ. До сих пор официальных заявлений от «Барселоны» не было. 

логотип Rakuten на форме «Барселоны»

твиттер «Барселоны»

Дембеле подтвердил, что видео снято в 2019 году в Японии, и извинился за высказывания. Гризманн отверг обвинения в расизме и извинился: «Прошу прощения, если оскорбил кого-то из своих японских друзей»  

Rakuten, от имени которого выступил Микитани, – титульный спонсор «Барселоны». Название японской фирмы напечатано на футболках команды. Микитани написал, что подобные комментарии неприемлемы и призвал «Барселону» прокомментировать видео.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
твиттер Хироси Микитани
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