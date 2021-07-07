Антуан Гризманн
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Барселона
Konami расторг контракт с Гризманном и требует объяснений от «Барселоны» из-за его оскорблений азиатов
07 июля, 12:54
Конфликт случился из-за видео 2019 года, в котором игроки «Барселоны» Антуан Гризманн и Усман Дембеле во время тура в Японии оскорбили азиатских работников, которые чинили им телевизор. Дембеле назвал их уродливыми, а японский язык – отсталым, Гризманн на это улыбался.
Подробный разбор здесь:
Японский спонсор «Барселоны» Rakuten потребует от клуба объяснений из-за оскорбления азиатов Гризманном и Дембеле
«Konami Digital Entertainment считает, что соответствует философии спорта, что дискриминация любого рода недопустима», – говорится в заявлении.
- Гризманн стал амбассадором карточной игры Yu-Gi-Oh! Компания планировала выпустить фирменную карту Гризманна. Теперь контракт расторгнут.
- Konami – разработчик футбольного симулятора eFootball PES и партнер «Барселоны». Она попросила от клуба объяснений.
- Оба игрока извинились за ситуацию.
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