🇮🇹 Италия в четвертый раз вышла в финал Евро. Единственная победа была в 1968 году

Италия обыграла Испанию в полуфинале Евро (1:1, 4:2 по пенальти) и вышла в финал:

✅ Евро-1968. Италия – Югославия (2:0)

❌ Евро-2000. Италия – Франция (1:2)

❌ Евро-2012. Италия – Испания (0:4)

❓ Евро-2020. Италия – Дания/Англия

Также для Италии это первый выход в финал крупного турнира с 2012 года. С тех пор прошло два чемпионата мира: в 2014-м она не вышла из группы, на ЧМ-2018 не отобралась.