Италия
Евро-2020
🇮🇹 Италия в четвертый раз вышла в финал Евро. Единственная победа была в 1968 году
07 июля, 00:51
Италия обыграла Испанию в полуфинале Евро (1:1, 4:2 по пенальти) и вышла в финал:
✅ Евро-1968. Италия – Югославия (2:0)
❌ Евро-2000. Италия – Франция (1:2)
❌ Евро-2012. Италия – Испания (0:4)
❓ Евро-2020. Италия – Дания/Англия
Также для Италии это первый выход в финал крупного турнира с 2012 года. С тех пор прошло два чемпионата мира: в 2014-м она не вышла из группы, на ЧМ-2018 не отобралась.
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