Испания – самая результативная сборная на Евро-2020. У нее самый высокий процент владения мячом и точность пасов

6 и 7 июля пройдут матчи 1/2 финала Евро-2020. Испания сыграет с Италией, Англия – с Данией. Все игры состоятся в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Испания – самая результативная команда на турнире. У нее 12 голов. У других полуфиналистов такая забиваемость: Италия и Дания – по 11, Англия – 8.

Испания – единственная сборная на Евро-2020, чей процент владения мячом выше 60%. Испанцы владеют мячом 67,2% времени. У Италии – 55,8% (третий результат), у Дании – 54,2% (пятый результат), у Англии – 53,4% (седьмой результат).

Испания точнее всех пасует – 89,4% точных передач. У Италии – 88,4% (третий показатель на турнире), у Дании – 82,4% (пятый показатель), у Англии – 87,6 (седьмой показатель).

Последний раз Испания выигрывала чемпионат Европы в 2012 году. Финал Евро-2020 пройдет в Лондоне 11 июля.