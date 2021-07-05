Испания
Евро-2020
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#Испания #Евро-2020 #Англия #Италия #Дания

Испания – самая результативная сборная на Евро-2020. У нее самый высокий процент владения мячом и точность пасов

05 июля, 13:15

6 и 7 июля пройдут матчи 1/2 финала Евро-2020. Испания сыграет с Италией, Англия – с Данией. Все игры состоятся в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

  • Испания – самая результативная команда на турнире. У нее 12 голов. У других полуфиналистов такая забиваемость: Италия и Дания – по 11, Англия – 8.
  • Испания – единственная сборная на Евро-2020, чей процент владения мячом выше 60%. Испанцы владеют мячом 67,2% времени. У Италии – 55,8% (третий результат), у Дании – 54,2% (пятый результат), у Англии – 53,4% (седьмой результат).
  • Испания точнее всех пасует – 89,4% точных передач. У Италии – 88,4% (третий показатель на турнире), у Дании – 82,4% (пятый показатель), у Англии – 87,6 (седьмой показатель).

Последний раз Испания выигрывала чемпионат Европы в 2012 году. Финал Евро-2020 пройдет в Лондоне 11 июля.

Матч завершен
Италия
Кьеза 60
1:1
(по пен. 4 : 2)
Матч завершен
Испания
Мората 80
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
УЕФА
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