Англия
Евро-2020
Рахим Стерлинг
Украина
Англия забила пятый гол на Евро-2020. Стерлинг поучаствовал в четырех
03 июля, 22:20
- Это пятый гол Англии на турнире. Все забили Кейн и Рахим Стерлинг.
- Кейн забил с передачи Стерлинга, который поучаствовал в четырех мячах. До этого он забил три гола. Во всех матчах Стерлинг выходил в стартовом составе.
- На групповом этапе Англия забила два гола. Это наименьший показатель среди команд, которые вышли в плей-офф.
- Англия – единственная сборная, которая не пропустила на Евро-2020.
В полуфинале победитель пары Украина – Англия сыграет против Дании.
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