Англия
Евро-2020
Рахим Стерлинг
Украина
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#Англия #Евро-2020 #Украина #Рахим Стерлинг

Англия забила пятый гол на Евро-2020. Стерлинг поучаствовал в четырех

03 июля, 22:20

Англия забила Украине в матче 1/4 финала. На четвертой минуте это сделал Харри Кейн, для которого гол стал вторым на Евро-2020.

Матч завершен
Украина
0:4
Матч завершен
Англия
Кейн 4
Магуайр 46
Кейн 50
Хендерсон 63
  • Это пятый гол Англии на турнире. Все забили Кейн и Рахим Стерлинг.
  • Кейн забил с передачи Стерлинга, который поучаствовал в четырех мячах. До этого он забил три гола. Во всех матчах Стерлинг выходил в стартовом составе.
  • На групповом этапе Англия забила два гола. Это наименьший показатель среди команд, которые вышли в плей-офф.
  • Англия – единственная сборная, которая не пропустила на Евро-2020.

В полуфинале победитель пары Украина – Англия сыграет против Дании.

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Источник:
Гол.ру
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