Евро-2020
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#Евро-2020

УЕФА запретил брендам показ рекламы в радужных цветах на матчах в Баку и Петербурге из-за местных законов

02 июля, 19:46

Спонсоры чемпионата Европы не покажут рекламу с цветами ЛГБТ на матчах четвертьфинала Петербурге и Баку. Об этом пишет Faz со ссылкой на заявление Volkswagen – одного из спонсоров Евро.

В заявлении говорится, что УЕФА запретил использование радужных цветов из-за законов России и Азербайджана. В России запрещена «пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений» среди несовершеннолетних.

Бренды-спонсоры чемпионата Европы выпустили специальную рекламу к месяцу гордости, который традиционно отмечается в июне представителями ЛГБТ. Они изменили свои логотипы и показывали рекламу в радужных цветах, в том числе на матчах Евро. Среди брендов – Volkswagen, Booking.com, TikTok.

Новость о запрете рекламы в радужных цветах появилась на фоне критики УЕФА за непоследовательное отношение к ЛГБТ.

  • Резонанс вызвал запрет УЕФА на радужную подсветку стадиона в Мюнхене на матче Германии и Венгрии.
  • Незадолго до этого матча в Венгрии приняли закон, фактически запрещающий несовершеннолетним доступ к контенту по теме ЛГБТ.
  • Из-за этого мэр Мюнхена обратился к УЕФА и запрос разрешение на подсветку стадиона в цветах ЛГБТ. Но УЕФА отказал, сославшись на «политический контекст» запроса.
  • После начавшейся критики УЕФА выпустил заявление, где разъяснил позицию. Он утверждает, что поддерживает разнообразие, но просьба мэра Мюнхена была прямым политическим жестом.
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Комментарии (1)
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Попов Евгений
02 июля, 21:30

Правильно! Нечего пид...рам в России делать, пусть в гейропе развлекаются.

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#Евро-2020