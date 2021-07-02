УЕФА запретил брендам показ рекламы в радужных цветах на матчах в Баку и Петербурге из-за местных законов
Спонсоры чемпионата Европы не покажут рекламу с цветами ЛГБТ на матчах четвертьфинала Петербурге и Баку. Об этом пишет Faz со ссылкой на заявление Volkswagen – одного из спонсоров Евро.
В заявлении говорится, что УЕФА запретил использование радужных цветов из-за законов России и Азербайджана. В России запрещена «пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений» среди несовершеннолетних.
Бренды-спонсоры чемпионата Европы выпустили специальную рекламу к месяцу гордости, который традиционно отмечается в июне представителями ЛГБТ. Они изменили свои логотипы и показывали рекламу в радужных цветах, в том числе на матчах Евро. Среди брендов – Volkswagen, Booking.com, TikTok.
Новость о запрете рекламы в радужных цветах появилась на фоне критики УЕФА за непоследовательное отношение к ЛГБТ.
- Резонанс вызвал запрет УЕФА на радужную подсветку стадиона в Мюнхене на матче Германии и Венгрии.
- Незадолго до этого матча в Венгрии приняли закон, фактически запрещающий несовершеннолетним доступ к контенту по теме ЛГБТ.
- Из-за этого мэр Мюнхена обратился к УЕФА и запрос разрешение на подсветку стадиона в цветах ЛГБТ. Но УЕФА отказал, сославшись на «политический контекст» запроса.
- После начавшейся критики УЕФА выпустил заявление, где разъяснил позицию. Он утверждает, что поддерживает разнообразие, но просьба мэра Мюнхена была прямым политическим жестом.
Правильно! Нечего пид...рам в России делать, пусть в гейропе развлекаются.