УЕФА запретил брендам показ рекламы в радужных цветах на матчах в Баку и Петербурге из-за местных законов

Спонсоры чемпионата Европы не покажут рекламу с цветами ЛГБТ на матчах четвертьфинала Петербурге и Баку. Об этом пишет Faz со ссылкой на заявление Volkswagen – одного из спонсоров Евро.

В заявлении говорится, что УЕФА запретил использование радужных цветов из-за законов России и Азербайджана. В России запрещена «пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений» среди несовершеннолетних.

Бренды-спонсоры чемпионата Европы выпустили специальную рекламу к месяцу гордости, который традиционно отмечается в июне представителями ЛГБТ. Они изменили свои логотипы и показывали рекламу в радужных цветах, в том числе на матчах Евро. Среди брендов – Volkswagen, Booking.com, TikTok.