На ЧМ по мини-футболу впервые за девять лет назначили женщин-арбитров. Одна из них – россиянка Ирина Великанова

Ирина Великанова стала одной из пяти женщин-арбитров, заявленных ФИФА на чемпионат мира по мини-футболу в 2021 году.

Великановой 30 лет. Она имеет категорию ФИФА, работает на матчах Ассоциации мини-футбола России, а также назначалась на международные турниры, в том числе на женский Евро и мужскую Лигу чемпионов по мини-футболу.

Другие арбитры-женщины на ЧМ: Кьяра Перона (Италия), Геларе Наземи Делари (Иран), Валерия Николь Пальма (Чили), Мария Эстефания Пинто (Аргентина).

В последний раз арбитров-женщин назначали на матчи ЧМ в 2012 году, когда он проходил в Тайланде.

Всего на турнире 39 судей из 31 страны. ЧМ пройдет с 12 сентября по 3 октября в Литве. Россия попала в группу В, ее соперниками будут Узбекистан, Гватемала и Египет.