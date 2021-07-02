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#Евро-2020 #Италия #Испания #Бельгия #Швейцария

Расписание Евро на 2 июля – календарь матчей Евро-2020 на день

02 июля, 09:42

Евро-2020 проходит с 11 июня по 11 июля 2021 года. 2 июля начинаются матчи 1/4 финала. Швейцария и Испания сыграют в Санкт-Петербурге, Бельгия и Италия – в Мюнхене.

Полное расписание дня:

Швейцария на пути к четвертьфиналу выбила из турнира действующих чемпионов мира, Бельгия – действующих чемпионов Европы.

Только один раз за всю историю Швейцария выигрывала у Испании. Это было на ЧМ-2010, где команды встречались на групповом этапе (1:0).

Бельгия и Италия играли на Евро-2016. Тогда Италия победила со счетом 2:0. Тогда забивали Джаккерини и Пелле – обоих уже нет в сборной.

Где смотреть матч Швейцария – Испания

Где смотреть матч Бельгия – Италия

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Источник:
Гол.ру
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