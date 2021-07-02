Евро-2020
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Расписание Евро на 2 июля – календарь матчей Евро-2020 на день
02 июля, 09:42
Евро-2020 проходит с 11 июня по 11 июля 2021 года. 2 июля начинаются матчи 1/4 финала. Швейцария и Испания сыграют в Санкт-Петербурге, Бельгия и Италия – в Мюнхене.
Полное расписание дня:
- 19:00. Швейцария – Испания
- 22:00. Бельгия – Италия
Швейцария на пути к четвертьфиналу выбила из турнира действующих чемпионов мира, Бельгия – действующих чемпионов Европы.
Только один раз за всю историю Швейцария выигрывала у Испании. Это было на ЧМ-2010, где команды встречались на групповом этапе (1:0).
Бельгия и Италия играли на Евро-2016. Тогда Италия победила со счетом 2:0. Тогда забивали Джаккерини и Пелле – обоих уже нет в сборной.
Где смотреть матч Швейцария – Испания
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