«Боруссия» подтвердила, что продаст Санчо в «МЮ» за 85 миллионов евро

Дортмундская «Боруссия» на официальном сайте объявила о продаже Джейдона Санчо в «Манчестер Юнайтед». Сумма трансфера составит 85 миллионов евро. Сделка будет завершена после прохождения игроком медобследования.

Санчо сейчас находится в расположении сборной Англии на Евро-2020.

Взрослую карьеру Санчо начал именно в «Боруссии», он провел за нее четыре сезона и набил 50 голов за 137 матчей. В сезоне-2020/21 на его счету 8+11 по «гол плюс пас».

Уход Санчо подтвердил и председатель совета директоров «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке. «Санчо был намерен уйти, мы хотели удержать его. Мы не радуемся полученным деньгам. Расстроены, что он покидает клуб», – добавил Ватцке.