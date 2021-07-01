Джейдон Санчо
Боруссия Д
Манчестер Юнайтед
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#Джейдон Санчо #Манчестер Юнайтед #Боруссия Д

«Боруссия» подтвердила, что продаст Санчо в «МЮ» за 85 миллионов евро

01 июля, 14:21

Дортмундская «Боруссия» на официальном сайте объявила о продаже Джейдона Санчо в «Манчестер Юнайтед». Сумма трансфера составит 85 миллионов евро. Сделка будет завершена после прохождения игроком медобследования.

Санчо сейчас находится в расположении сборной Англии на Евро-2020.

Взрослую карьеру Санчо начал именно в «Боруссии», он провел за нее четыре сезона и набил 50 голов за 137 матчей. В сезоне-2020/21 на его счету 8+11 по «гол плюс пас».

Уход Санчо подтвердил и председатель совета директоров «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке. «Санчо был намерен уйти, мы хотели удержать его. Мы не радуемся полученным деньгам. Расстроены, что он покидает клуб», – добавил Ватцке.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Официальный сайт «Боруссии»
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