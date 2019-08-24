В Сербии сочли провокационным жест Поденсе после его гола «Краснодару» в Лиге чемпионов

Сербский портал telegraf.rs в одной из своих статей посчитал жест Поденсе провокационным. По мнению редакции, Поденсе изобразил нечто похожее на то, что обычно показывают албанские футболисты – двуглавого орла, символа с герба Албании.

Притом в статье отмечается, что неясно, показывал ли игрок, например, португальского орла или бабочку или вообще как-то ссылался на собственное прозвище. К тому же фанаты «Олимпиакоса» дружат как раз c болельщиками сербской «Црвены Звезды», как и вообще греки с сербами. Того же не скажешь о Сербии и Албании, чьи отношения давно были и остаются крайне напряженными.

По поводу празднования известен эпизод из прошлого лета, когда на матче ЧМ-2018 Сербия – Швейцария в Калининграде авторы голов в ворота сербов Гранит Джака и Джердан Шакири (родившийся в семье косовских албанцев) изобразили двуглавого орла скрещенными на груди руками. «Ничего особенного я в свой жест не вкладывал», – сказал тогда Шакири, но ФИФА оштрафовала обоих футболистов на 8630 евро, хотя по правилам могла и дисквалифицировать их.