Евро-2020
Германия
Франция
Португалия
Венгрия
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#Евро-2020 #Венгрия #Франция #Португалия #Германия

Франция, Германия и Португалия вышли в плей-офф из группы F

3 часа назад

В группе F на Евро-2020 прошли матчи последнего тура.

Матч завершен
Германия
Хаверц 66
Горецка 84
2:2
Матч завершен
Венгрия
Салаи 11
Шафер 68
  • Перед игрой Венгрия занимала последнее место в группе с одним очком. Для выхода в плей-офф ей требовалась победа.
  • Германия перед игрой была второй с тремя очками. Ничья оставила ее на втором месте в группе. В плей-офф она сыграет с Англией.

Венгрия забила первой на 11-й минуте и вела до середины второго тайма. Германия сравняла на 66-й минуте, но спустя четыре минуты Венгрия снова забила – 2:1. В конце матча Германия снова сравняла – 2:2.

Матч завершен
Португалия
Роналду 31
Роналду 60
2:2
Матч завершен
Франция
Бензема 45
Бензема 47
  • Франция выиграла группу F с пятью очками. Португалия стала третьей с четырьмя.
  • В плей-офф Франция сыграет со Швейцарией, Португалия – с Бельгией.

В этом матче три гола забиты с пенальти. По дублю у Криштиану Роналду и Карима Бензема.

Роналду стал лучшим бомбардиром группового этапа с пятью голами. Еще он повторил мировой рекорд по голам за сборную – 109 мячей. Бензема забил за Францию впервые с 2015 года. Он не вызывался туда из-за подозрений в шантаже другого игрока интимным видео.

Плей-офф стартует 26 июня.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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