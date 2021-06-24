Евро-2020
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Франция, Германия и Португалия вышли в плей-офф из группы F
3 часа назад
В группе F на Евро-2020 прошли матчи последнего тура.
- Перед игрой Венгрия занимала последнее место в группе с одним очком. Для выхода в плей-офф ей требовалась победа.
- Германия перед игрой была второй с тремя очками. Ничья оставила ее на втором месте в группе. В плей-офф она сыграет с Англией.
Венгрия забила первой на 11-й минуте и вела до середины второго тайма. Германия сравняла на 66-й минуте, но спустя четыре минуты Венгрия снова забила – 2:1. В конце матча Германия снова сравняла – 2:2.
- Франция выиграла группу F с пятью очками. Португалия стала третьей с четырьмя.
- В плей-офф Франция сыграет со Швейцарией, Португалия – с Бельгией.
В этом матче три гола забиты с пенальти. По дублю у Криштиану Роналду и Карима Бензема.
Роналду стал лучшим бомбардиром группового этапа с пятью голами. Еще он повторил мировой рекорд по голам за сборную – 109 мячей. Бензема забил за Францию впервые с 2015 года. Он не вызывался туда из-за подозрений в шантаже другого игрока интимным видео.
Плей-офф стартует 26 июня.
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