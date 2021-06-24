Франция, Германия и Португалия вышли в плей-офф из группы F

Франция выиграла группу F с пятью очками. Португалия стала третьей с четырьмя.

В плей-офф Франция сыграет со Швейцарией, Португалия – с Бельгией.

В этом матче три гола забиты с пенальти. По дублю у Криштиану Роналду и Карима Бензема.

Роналду стал лучшим бомбардиром группового этапа с пятью голами. Еще он повторил мировой рекорд по голам за сборную – 109 мячей. Бензема забил за Францию впервые с 2015 года. Он не вызывался туда из-за подозрений в шантаже другого игрока интимным видео.

Плей-офф стартует 26 июня.