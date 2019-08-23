У «Краснодара» все плохо: ключевые игроки сломаны, ФФП прижимает
Сегодня на сайте «Краснодара» появилось заявление генерального директора клуба Владимира Хашига. По ссылке – подробная информация, ниже – краткое содержание:
1. Реми Кабелья получил травму (порвал крестообразную связку) в матче с «Олимпиакосом» и вылетел на полгода. Это главная потеря «Краснодара», потому что вокруг него планировали строить игру в атаке.
2. Из-за травм будут использовать больше молодых игроков.
3. У «Краснодара» есть возможности для усиления состава, но клуб ограничен из-за ФФП.
«Краснодар» попал в непростую ситуацию. Главные проблемы команды на данный момент:
• Помимо Кабелья давно травмированы Газинский и Классон. Матч с «Олимпиакосом» из-за повреждений пропустили Мартынович и Ари.
• За месяц «Краснодар» сыграет в РПЛ с «Локомотивом» и ЦСКА. Между ними – «Урал» и «Крылья» – тоже не самые приятные соперники.
• На следующей неделе – ответный матч с «Олимпиакосом». Травмы ключевых игроков и результат первой игры (разгром 0:4) почти никаких перспектив на попадание в ЛЧ «Краснодару» не дают.