Евро-2020
Германия
Венгрия
Поделиться:
Комментарии:
0
#Евро-2020 #Венгрия #Германия

🇩🇪 🇭🇺 Евро-2020: стартовые составы на матч Германия – Венгрия, 23 июня 2021 года

4 часа назад

В последнем туре группы F на Евро-2020 встретятся команды Германии и Венгрии, игра состоится в Мюнхене.

Германия
-:-
Венгрия

Стартовые составы объявят примерно за час до игры. Ориентировочные составы:

Германия: Нойер, Гинтер, Хуммельс, Рюдигер, Киммих, Гюндоган, Кроос, Госенс, Сане, Гнабри, Хаверц.

Венгрия: Гулачи, Ботко, Орбан, О. Солои, Него, Кляйнхайслер, А. Нодь, Шефер, Фиоло, А. Солои, Шоллои.

В группе все команды сохраняют шансы на выход в плей-офф. Венгрия идет последней, но в случае победы над Германией и поражения Франции гарантирует себе плей-офф. Германии для гарантированного выхода нужна победа.

все группы

Евро-2020: прогноз на матч Германия – Венгрия, 23 июня 2021 года

Евро-2020: где смотреть матч Германия – Венгрия, 23 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020

Источник:
Евро-2020
Еще по теме
Германия и Венгрия ругаются из-за ЛГБТ-флага. УЕФА запретил стадиону Мюнхена радугу – потому что в Венгрии закон о «гей-пропаганде»
Расклады по группам Евро-2020 перед последним туром. Испания и Португалия могут не попасть в плей-офф
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Евро-2020
#Венгрия
#Германия