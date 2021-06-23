Евро-2020
Германия
Венгрия
🇩🇪 🇭🇺 Евро-2020: стартовые составы на матч Германия – Венгрия, 23 июня 2021 года
4 часа назад
Стартовые составы объявят примерно за час до игры. Ориентировочные составы:
Германия: Нойер, Гинтер, Хуммельс, Рюдигер, Киммих, Гюндоган, Кроос, Госенс, Сане, Гнабри, Хаверц.
Венгрия: Гулачи, Ботко, Орбан, О. Солои, Него, Кляйнхайслер, А. Нодь, Шефер, Фиоло, А. Солои, Шоллои.
В группе все команды сохраняют шансы на выход в плей-офф. Венгрия идет последней, но в случае победы над Германией и поражения Франции гарантирует себе плей-офф. Германии для гарантированного выхода нужна победа.
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