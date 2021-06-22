Евро-2020
Германия
Венгрия
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#Евро-2020 #Германия #Венгрия

Евро-2020: где смотреть матч Германия – Венгрия, 23 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020

час назад

Третий тур Евро-2020 в группе F проходит состоится 23 июня – и оба матча пройдут одновременно. Сборные Германии и Венгрии сыграют на «Альянц Арене» в Мюнхене. Немцы занимают вторую строчку после двух матчей, венгры – четвертые.

Прямую трансляцию матча Германия – Венгрия покажет телеканал «Матч ТВ». Эфир начнется в 21:30 по московскому времени.

Германия
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Венгрия
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Источник:
Гол
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