Евро-2020
Германия
Венгрия
Евро-2020: где смотреть матч Германия – Венгрия, 23 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020
час назад
Третий тур Евро-2020 в группе F проходит состоится 23 июня – и оба матча пройдут одновременно. Сборные Германии и Венгрии сыграют на «Альянц Арене» в Мюнхене. Немцы занимают вторую строчку после двух матчей, венгры – четвертые.
Прямую трансляцию матча Германия – Венгрия покажет телеканал «Матч ТВ». Эфир начнется в 21:30 по московскому времени.
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