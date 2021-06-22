Евро-2020
Германия
Венгрия
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#Евро-2020 #Германия #Венгрия

Евро-2020: прогноз на матч Германия – Венгрия, 23 июня 2021 года

час назад

Германия и Венгрия встречались в истории 33 раза: 13 побеждали немцы, 10 – венгры, 10 раз была ничья, общий счет 70:61.

Сейчас они встретятся в рамках группового этапа Евро-2020. Котировки букмекеров:

  • Победа Германии – 1.15.
  • Ничья – 7.60.
  • Победа Венгрии – 15.00.

Евро-2020: где смотреть матч Германия – Венгрия, 23 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020

Евро-2020: во сколько начало матча Германия – Венгрия, 23 июня 2021 года

Германия
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Венгрия
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Источник:
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