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Евро-2020: прогноз на матч Германия – Венгрия, 23 июня 2021 года
час назад
Германия и Венгрия встречались в истории 33 раза: 13 побеждали немцы, 10 – венгры, 10 раз была ничья, общий счет 70:61.
Сейчас они встретятся в рамках группового этапа Евро-2020. Котировки букмекеров:
- Победа Германии – 1.15.
- Ничья – 7.60.
- Победа Венгрии – 15.00.
Евро-2020: где смотреть матч Германия – Венгрия, 23 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020
Евро-2020: во сколько начало матча Германия – Венгрия, 23 июня 2021 года
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