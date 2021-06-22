Евро-2020: прогноз на матч Германия – Венгрия, 23 июня 2021 года

Германия и Венгрия встречались в истории 33 раза: 13 побеждали немцы, 10 – венгры, 10 раз была ничья, общий счет 70:61.

Сейчас они встретятся в рамках группового этапа Евро-2020. Котировки букмекеров:

Победа Германии – 1.15.

Ничья – 7.60.

Победа Венгрии – 15.00.

Евро-2020: где смотреть матч Германия – Венгрия, 23 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020

Евро-2020: во сколько начало матча Германия – Венгрия, 23 июня 2021 года