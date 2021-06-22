Евро-2020
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Венгрия
Евро-2020: во сколько начало матча Германия – Венгрия, 23 июня 2021 года
час назад
Статистика Германии и Венгрии перед очным матчем в третьем туре группы Е Евро-2020:
- Немцы – вторые. 3 очка.
- Венгры – четвертые. 1 балл.
Их встреча состоится в Мюнхене 23 июня. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.
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