Евро-2020
Германия
Венгрия
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#Евро-2020 #Германия #Венгрия

Евро-2020: во сколько начало матча Германия – Венгрия, 23 июня 2021 года

час назад

Статистика Германии и Венгрии перед очным матчем в третьем туре группы Е Евро-2020:

  • Немцы – вторые. 3 очка.
  • Венгры – четвертые. 1 балл.

Их встреча состоится в Мюнхене 23 июня. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.

Евро-2020: где смотреть матч Германия – Венгрия, 23 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020

Германия
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Венгрия
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Источник:
Гол
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