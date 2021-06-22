Евро-2020: во сколько начало матча Германия – Венгрия, 23 июня 2021 года

Статистика Германии и Венгрии перед очным матчем в третьем туре группы Е Евро-2020:

Немцы – вторые. 3 очка.

Венгры – четвертые. 1 балл.

Их встреча состоится в Мюнхене 23 июня. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.

Евро-2020: где смотреть матч Германия – Венгрия, 23 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020