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#Англия #Евро-2020 #Чехия

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Маунт и Чилуэлл изолированы на неделю из-за контакта с заболевшим ковидом. Они не сыграют с Чехией

час назад

Мэйсон Маунт и Бен Чилуэлл уйдут на самоизоляцию до 28 июня. Информация официальная, о ней сообщила сборная Англии.

  • Решение принято из-за контакта Чилуэлла и Маунта с Билли Гилмором – игроком Шотландии, у которого выявили коронавирус.
  • Гилмор – одноклубник Чилуэлла и Маунта по «Челси». 18 июня после матча Евро они 25 минут общались в подтрибунном помещении, пишет Sky.

Тесты всей сборной Англии отрицательные, но Маунта и Чилуэлла все равно отправили на изоляцию после консультации с медиками. Они точно пропустят матч группового этапа с Чехией 22 июня. Плей-офф стартует 28 июня.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
сайт сборной Англии
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