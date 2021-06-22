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Чехия
🏴 Маунт и Чилуэлл изолированы на неделю из-за контакта с заболевшим ковидом. Они не сыграют с Чехией
час назад
Мэйсон Маунт и Бен Чилуэлл уйдут на самоизоляцию до 28 июня. Информация официальная, о ней сообщила сборная Англии.
- Решение принято из-за контакта Чилуэлла и Маунта с Билли Гилмором – игроком Шотландии, у которого выявили коронавирус.
- Гилмор – одноклубник Чилуэлла и Маунта по «Челси». 18 июня после матча Евро они 25 минут общались в подтрибунном помещении, пишет Sky.
Тесты всей сборной Англии отрицательные, но Маунта и Чилуэлла все равно отправили на изоляцию после консультации с медиками. Они точно пропустят матч группового этапа с Чехией 22 июня. Плей-офф стартует 28 июня.
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