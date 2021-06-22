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Евро-2020: прогноз на матч Словакия – Испания, 23 июня 2021 года
18 минут назад
Перед началом третьего тура группы Е Евро-2020 сборная Словакии расположилась на втором месте с 4 очками. Испанцы – третьи у них два балла. 23 июня эти команды сыграют в очном матче в Севилье.
Котировки букмекеров на эту встречу:
- Победа Словакии – 16.00.
- Ничья – 7.00.
- Победа Испании – 1.20.
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Евро-2020: во сколько начало матча Словакия – Испания, 23 июня 2021 года
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