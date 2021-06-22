Евро-2020
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#Евро-2020 #Испания #Словакия

Евро-2020: прогноз на матч Словакия – Испания, 23 июня 2021 года

18 минут назад

Перед началом третьего тура группы Е Евро-2020 сборная Словакии расположилась на втором месте с 4 очками. Испанцы – третьи у них два балла. 23 июня эти команды сыграют в очном матче в Севилье.

Котировки букмекеров на эту встречу:

  • Победа Словакии – 16.00.
  • Ничья – 7.00.
  • Победа Испании – 1.20.

Евро-2020: где смотреть матч Словакия – Испания, 23 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020

Евро-2020: во сколько начало матча Словакия – Испания, 23 июня 2021 года

Словакия
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Испания
Источник:
Гол
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