Евро-2020
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Евро-2020: где смотреть матч Словакия – Испания, 23 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020
45 минут назад
В третьем туре Евро-2020 в группе Е сыграют сборные Словакии и Испании. Матч пройдет в Севилье.
Матч покажет телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции запланировано на 18:30 по московскому времени. Это будет первая встреча сборных с 2015 года – тогда в отборочном туре к Евро-2016 испанцы выиграли со счетом 2:0.
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