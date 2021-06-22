Евро-2020
Испания
Словакия
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#Евро-2020 #Испания #Словакия

Евро-2020: где смотреть матч Словакия – Испания, 23 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020

45 минут назад

В третьем туре Евро-2020 в группе Е сыграют сборные Словакии и Испании. Матч пройдет в Севилье.

Матч покажет телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции запланировано на 18:30 по московскому времени. Это будет первая встреча сборных с 2015 года – тогда в отборочном туре к Евро-2016 испанцы выиграли со счетом 2:0.

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Источник:
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