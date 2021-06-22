Евро-2020: где смотреть матч Словакия – Испания, 23 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020

В третьем туре Евро-2020 в группе Е сыграют сборные Словакии и Испании. Матч пройдет в Севилье.

Матч покажет телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции запланировано на 18:30 по московскому времени. Это будет первая встреча сборных с 2015 года – тогда в отборочном туре к Евро-2016 испанцы выиграли со счетом 2:0.