Евро-2020: во сколько начало матча Словакия – Испания, 23 июня 2021 года

Статистика последних пяти матчей между сборными Словакии и Испании:

Последняя встреча состоялась в 2015 году.

3 победы испанцев.

1 ничья.

1 победа словаков.

Общий счет – 12:5 в пользу испанцев.

Сейчас команды встретятся в третьем туре Евро-2020. Матч состоится в Севилье 23 июня и начнется в 19:00 по московскому времени.

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