Евро-2020
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#Евро-2020 #Испания #Словакия

Евро-2020: во сколько начало матча Словакия – Испания, 23 июня 2021 года

28 минут назад

Статистика последних пяти матчей между сборными Словакии и Испании:

  • Последняя встреча состоялась в 2015 году.
  • 3 победы испанцев.
  • 1 ничья.
  • 1 победа словаков.
  • Общий счет – 12:5 в пользу испанцев.

Сейчас команды встретятся в третьем туре Евро-2020. Матч состоится в Севилье 23 июня и начнется в 19:00 по московскому времени.

Евро-2020: где смотреть матч Словакия – Испания, 23 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020

Словакия
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Источник:
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