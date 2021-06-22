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Евро-2020: во сколько начало матча Словакия – Испания, 23 июня 2021 года
28 минут назад
Статистика последних пяти матчей между сборными Словакии и Испании:
- Последняя встреча состоялась в 2015 году.
- 3 победы испанцев.
- 1 ничья.
- 1 победа словаков.
- Общий счет – 12:5 в пользу испанцев.
Сейчас команды встретятся в третьем туре Евро-2020. Матч состоится в Севилье 23 июня и начнется в 19:00 по московскому времени.
Евро-2020: где смотреть матч Словакия – Испания, 23 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020
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