Хакан Чалханоглу
Серия А
Милан
Интер
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#Хакан Чалханоглу #Серия А #Интер #Милан

Чалханоглу договорился с «Интером» о трансфере. Он четыре года играл за «Милан»

3 часа назад

Об этом рассказал сам Хакан Чалханоглу. Завтра он отправится в Милан, где подпишет контракт.

  • С 2017 года Чалханоглу выступал за «Милан». В этом сезоне он провел в Серии А 33 матча, забил четыре гола и отдал девять ассистов.
  • Контракт Чалханоглу с «Миланом» истекает 30 июня. В «Интер» он перейдет как свободный агент.

На Евро-2020 Чалханоглу провел за сборную Турции три матча и отдал одну голевую передачу. Турция забила всего один гол и вылетела из турнира.

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Источник:
Твиттер Фабрицио Романо
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