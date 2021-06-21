Хакан Чалханоглу
Серия А
Милан
Интер
Чалханоглу договорился с «Интером» о трансфере. Он четыре года играл за «Милан»
3 часа назад
Об этом рассказал сам Хакан Чалханоглу. Завтра он отправится в Милан, где подпишет контракт.
- С 2017 года Чалханоглу выступал за «Милан». В этом сезоне он провел в Серии А 33 матча, забил четыре гола и отдал девять ассистов.
- Контракт Чалханоглу с «Миланом» истекает 30 июня. В «Интер» он перейдет как свободный агент.
На Евро-2020 Чалханоглу провел за сборную Турции три матча и отдал одну голевую передачу. Турция забила всего один гол и вылетела из турнира.
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