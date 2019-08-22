«Краснодар» каждый матч теряет лидеров. И это еще один неудачный итог старта сезона

«Краснодар» влетел «Олимпиакосу» (0:4). Ответная игра при таком счете превращается в дополнительную сложность. Хуже всего, что с каждым летним матчем у «Краснодара» вылетает кто-то из лидеров. «Олимпиакосу» проиграли сразу из-за комплекса причин. Одна из них – отсутствие травмированных игроков основы.

Выход слабо играющего Берга – мера скорее вынужденная. Хотя его и выпускали в старте на каждую игру ЛЧ, но здесь играл бы скорее Ари. Так вышло, что он травмирован еще с матча против «Рубина». В защите проблемы из-за отсутствия Мартыновича (вылетел в матче с «Тамбовом»), но состояние Реми Кабелья сейчас актуальнее.

С «Олимпиакосом» Кабелья отыграл до 25-й минуты. Дальше получил травму в борьбе за мяч и заменился. Важно, что он даже не был полностью готов к греческому матчу – решение об участии Кабелья принимали в день матча. Его потеря нарушила игру «Краснодара» (так пишут даже на официальном сайте клуба). Но даже просто появление в старте большой ошибкой.