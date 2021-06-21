Евро-2020
Россия
Дания
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#Евро-2020 #Россия #Дания

🇷🇺🇩🇰 Дания разгромила Россию и вышла в плей-офф

вчера, 23:49

Это первый матч России и Дании на официальном уровне. В 2012 году был единственный товарищеский матч (победа России 2:0). Сейчас так:

Матч завершен
Россия
Дзюба 70
1:4
Матч завершен
Дания
Дамсгор 38
Поульсен 59
Кристенсен 79
Мехле 82
  • Дания забила первый гол первым ударом в створ. Это сделал Миккель Дамсгор – первый автор гола на Евро, который родился в 21 веке.
  • Во втором тайме забил Артем Дзюба. Это его 30-й гол за сборную России. Он повторил рекорд Александра Кержакова.

Дания заняла второе место в группе В и вышла в 1/8 финала Евро-2020. Ее соперник – Уэльс. Матч пройдет 26 июня в Амстердаме и начнется в 19:00 по московскому времени.

Россия в группе В набрала три очка и заняла последнее место. Единственная победа – над Финляндией (1:0).

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Источник:
Гол.ру
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