Евро-2020
Россия
Дания
🇷🇺🇩🇰 Дания разгромила Россию и вышла в плей-офф
вчера, 23:49
- Дания забила первый гол первым ударом в створ. Это сделал Миккель Дамсгор – первый автор гола на Евро, который родился в 21 веке.
- Во втором тайме забил Артем Дзюба. Это его 30-й гол за сборную России. Он повторил рекорд Александра Кержакова.
Дания заняла второе место в группе В и вышла в 1/8 финала Евро-2020. Ее соперник – Уэльс. Матч пройдет 26 июня в Амстердаме и начнется в 19:00 по московскому времени.
Россия в группе В набрала три очка и заняла последнее место. Единственная победа – над Финляндией (1:0).
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