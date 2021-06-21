🇷🇺🇩🇰 Дания разгромила Россию и вышла в плей-офф

Дания забила первый гол первым ударом в створ. Это сделал Миккель Дамсгор – первый автор гола на Евро, который родился в 21 веке.

Во втором тайме забил Артем Дзюба. Это его 30-й гол за сборную России. Он повторил рекорд Александра Кержакова.

Дания заняла второе место в группе В и вышла в 1/8 финала Евро-2020. Ее соперник – Уэльс. Матч пройдет 26 июня в Амстердаме и начнется в 19:00 по московскому времени.

Россия в группе В набрала три очка и заняла последнее место. Единственная победа – над Финляндией (1:0).