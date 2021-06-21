Евро-2020
Украина
Австрия
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#Евро-2020 #Украина #Австрия

🇺🇦🇦🇹 Украина проиграла Австрии и заняла третье место в группе

вчера, 20:52

Это первый матч команд на официальном уровне. До этого были две товарищеские игры (по победе у Украины и Австрии). Результат матча Евро-2020:

Матч завершен
Украина
0:1
Матч завершен
Австрия
Баумгартнер 21
  • Украина пропустила во всех матчах на Евро в истории.
  • Единственный гол забил Кристоф Баумгартнер, которого заменили через 11 минут. Он стал самым молодым автором гола на Евро-2020.

Австрия заняла второе место в группе С и в 1/8 финала сыграет с Италией. Матч пройдет в Лондоне 26 июня и начнется в 22:00 по московскому времени.

Победителем группы С стала Голландия, которая выиграла три матча из трех.

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Источник:
Гол.ру
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