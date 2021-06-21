🇺🇦🇦🇹 Украина проиграла Австрии и заняла третье место в группе

Украина пропустила во всех матчах на Евро в истории.

Единственный гол забил Кристоф Баумгартнер, которого заменили через 11 минут. Он стал самым молодым автором гола на Евро-2020.

Австрия заняла второе место в группе С и в 1/8 финала сыграет с Италией. Матч пройдет в Лондоне 26 июня и начнется в 22:00 по московскому времени.

Победителем группы С стала Голландия, которая выиграла три матча из трех.