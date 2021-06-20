Уэльс в 1/8 сыграет со вторым местом группы B. Сейчас это Россия

Турнирный расклад говорит, что сборная Уэльса сыграет в плей-офф Евро-2020 26 июня. Матч пройдет в Амстердаме. А соперником Уэльса будет сборная, занявшая вторую строчку в группе В. Прямо сейчас, до начала третьего тура в группе В, это сборная России.

Если это произойдет, то Уэльс в шестой раз в истории встретится со сборной России. В предыдущих пяти встречах Россия побеждала 3 раза, 1 раз – Уэльс, 1 раз была ничья. Последняя встреча состоялась на Евро-2016: тогда валлийцы обыграли Россию на групповом этапе 3:0.