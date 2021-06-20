Уэльс
Евро-2020
Россия
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#Уэльс #Евро-2020 #Россия

Уэльс в 1/8 сыграет со вторым местом группы B. Сейчас это Россия

вчера, 21:51

Уэльс в третьем туре Евро-2020 проиграл Италии (0:1), но сохранил вторую строчку в группе А и вышел в плей-офф турнира. Так выглядит группа А прямо сейчас:

Турнирный расклад говорит, что сборная Уэльса сыграет в плей-офф Евро-2020 26 июня. Матч пройдет в Амстердаме. А соперником Уэльса будет сборная, занявшая вторую строчку в группе В. Прямо сейчас, до начала третьего тура в группе В, это сборная России.

Если это произойдет, то Уэльс в шестой раз в истории встретится со сборной России. В предыдущих пяти встречах Россия побеждала 3 раза, 1 раз – Уэльс, 1 раз была ничья. Последняя встреча состоялась на Евро-2016: тогда валлийцы обыграли Россию на групповом этапе 3:0.

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Источник:
Гол
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