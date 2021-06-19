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🇵🇹🇩🇪 Евро-2020: стартовые составы на матч Португалия – Германия, 19 июня 2021 года
2 часа назад
В матче второго тура группы F Евро-2020 сборная Португалии сыграет с Германией. Игра пройдет в Мюнхене и начнется в 19:00 по московскому времени.
Ориентировочные стартовые составы на матч:
Португалия: Патрисиу, Семеду, Диаш, Пепе, Геррейру, Данилу, Вильям Карвальо, Жота, Бруно Фернандеш, Роналду.
Германия: Нойер, Гинтер, Хуммельс, Рюдигер, Киммих, Гюндоган, Кросс, Госенс, Хаверц, Мюллер, Гнабри.
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