Евро-2020
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#Евро-2020 #Португалия #Германия

🇵🇹🇩🇪 Евро-2020: стартовые составы на матч Португалия – Германия, 19 июня 2021 года

2 часа назад

В матче второго тура группы F Евро-2020 сборная Португалии сыграет с Германией. Игра пройдет в Мюнхене и начнется в 19:00 по московскому времени.

Португалия
-:-
Германия

Ориентировочные стартовые составы на матч:

Португалия: Патрисиу, Семеду, Диаш, Пепе, Геррейру, Данилу, Вильям Карвальо, Жота, Бруно Фернандеш, Роналду.

Германия: Нойер, Гинтер, Хуммельс, Рюдигер, Киммих, Гюндоган, Кросс, Госенс, Хаверц, Мюллер, Гнабри.

Где смотреть Португалия – Германия

Прогноз на матч Португалия – Германия  

 

Источник:
сайт уефа
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